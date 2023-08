Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 24 agosto 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 24 agosto 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, per voi si preannuncia una giornata di fine estate positiva che vi aiuterà a riscattare gli intoppi e le delusioni recenti, avete più energia per prepararvi a vivere situazioni importanti. Quello di agosto resta un mese particolare e delicato per molti di voi. Nuovi progetti in vista per settembre.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 24 agosto 2023), siete alla ricerca di maggior stabilità in una giornata comunque interessante, entro metà settembre riceverete una risposta che attendete da tempo. Portate ancora pazienza. Buone intuizioni per le persone che hanno la possibilità di recuperare un’attività in corso d’opera. Coraggio.

GEMELLI

Cari Gemelli, siete finalmente usciti da un periodo molto agitato e complicato. In particolare sul lavoro. Il Sole e la Luna vi invitano a non fare le cose di corsa, è probabile che un appuntamento slitti all’ultimo minuto o addirittura venga cancellato…

CANCRO

Cari Cancro, siete in attesa di risposte che ancora non sembrano arrivare, andate incontro ad un fine mese migliore del previsto… Ancora un po’ di pazienza. Chissà che non sia questione di ore per ricevere i chiarimenti che attendete.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 24 agosto 2023), avete una carica eccezionale e Venere attiva nel vostro segno, cosa volete di più? In arrivo benefici, vantaggi e soluzioni che riguardano sia l’amore sia il lavoro. Fate attenzione a mettere delle regole se ci sono in ballo questioni di soldi.

VERGINE

Cari Vergine, siete uno dei segni in maggior evoluzione quest’anno, dunque non preoccupatevi se avete avuto a che fare con qualche chiusura: come si dice “chiusa una porta si apre un portone”. Nuove idee possono decollare dall’autunno e non vedete l’ora di far partire nuovi progetti, dovrete solo fare i conti con un po’ di stanchezza che non va mai sottovalutata.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 24 AGOSTO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: siete uno dei segni in maggior evoluzione quest’anno. Nuove idee in arrivo.