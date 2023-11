Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 23 novembre 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 23 novembre 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, se avete il cuore libero riuscirete a incontrare qualcuno di speciale e iniziare una storia. D’altronde siete soli da un bel pezzo, e allora meglio mettersi di nuovo in pista alla ricerca di nuovi amori. Sul lavoro meglio esporsi e far vedere a tutti chi siete.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 23 novembre 2023), apritevi di più all’amore perché le stelle sono dalla vostra parte. Sul lavoro attenzione alle provocazioni. C’è chi proverà a mettervi il bastone fra le ruote. Vedrete che tutto si aggiusta.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore riuscirete a vivere forti emozioni e sul lavoro anche se gli impegni sembrano troppi, riuscirete a portarli a termine. Avete infatti molto da fare e le forze sembrano quasi abbandonarvi, ma alla fine riuscirete a darvi delle priorità e capire da che parte state andando.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, il cielo vi protegge quindi lasciatevi andare ai piaceri dell’amore. Sul lavoro siete pronti a fare un passo di qualità. Rimboccatevi le maniche. Vedrete che presto tutto si aggiusta. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Vedrete che otterrete grandi cose, anche a livello economico.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 23 novembre 2023), meglio non pensare troppo al passato, l’amore va vissuto nel qui e ora. Sul lavoro andate avanti con sicurezza e anche gli altri si accorgeranno del vostro valore.

PESCI

Cari Pesci, sarebbe meglio non rovinare una storia d’amore solo per una parola di troppo. Anche sul lavoro, attenzione alle parole. La vostra fede se siete credenti o comunque fiducia in qualcosa o in voi stessi vi salverà. Lode e gloria.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 23 NOVEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: con questo cielo così sfavillante non potete non togliervi belle soddisfazioni in ogni campo, specie in amore.