Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 23 gennaio 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 23 gennaio 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, la Luna in sestile favorisce gli spostamenti e il commercio, rendendoti abile nei colloqui di lavoro. Marte offre il suo appoggio e Venere accende una curiosità stuzzicante anche in chi ha la fede al dito. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Ottime opportunità di successo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 23 gennaio 2025), Mercurio favorisce la gioia nei rapporti umani, portando armonia nelle relazioni. Investire nei legami rafforza l’unione sentimentale. Sul lavoro, produttività e collaborazione vengono riconosciute. Saturno porta fortuna nelle finanze.

GEMELLI

Cari Gemelli, la giornata potrebbe essere lusinghiera e dare buoni frutti, soprattutto se hai un’attività professionale autonoma, a patto che tu sappia giocare abilmente le tue carte. Giove aiuta a risolvere le questioni pratiche che ti hanno preoccupato.

CANCRO

Cari Cancro, oggi Venere nel nono campo porta allegria e grandi progetti per la tua vita affettiva. Anche se ci sono state discussioni col partner, si approda a una pacificazione generale e a rinnovare l’accordo. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Ottime opportunità di successo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 23 gennaio 2025), Giove ti incoraggia a esprimere la tua opinione in modo accogliente e leale. Marte ti invita a proteggere e valorizzare la tua relazione senza lasciarti influenzare da distrazioni esterne. Nonostante un po’ di caos in ufficio, un gesto gentile verso un collega in difficoltà porterà fiducia e normalità.

VERGINE

Cari Vergine, giornata con clima positivo, con l’espressione dei tuoi talenti e ambizioni. In amore, supporto reciproco e risoluzione pacifica dei problemi. Sul lavoro, stima e sorprese dai colleghi. Finanze positive per progetti futuri.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 23 GENNAIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: vedrete che presto tutto si aggiusta.