Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 22 settembre 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 22 settembre 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la giornata in amore promette bene e presto vi toccherà fare una scelta importantissima. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di impegnarvi di più, di studiare, di stringere nuovi rapporti. E fare scelte! Inutile poi piangere sul latte versato se le cose non vanno come vorreste.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 22 settembre 2022), state mettendo in discussione i vostri sentimenti e state mettendo alla prova il partner. Vi piace stuzzicare, ma non esagerate. Per quanto riguarda il lavoro, avete bisogno di libertà: le tensioni non mancano, cercate di contenere le spese.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, Venere per poche ore sarà contraria, ma in amore piano piano si risolveranno tutte le incomprensioni sorte nelle scorse ore. Per quanto riguarda il lavoro, dovrete fare una scelta importante, ma le soddisfazioni non mancheranno.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, nel corso della giornata di oggi – giovedì 22 settembre 2022 – le giornate in amore promettono bene e tra sabato e domenica il cielo vi sorriderà ancora di più. Per quanto riguarda il lavoro, non potete dire sempre sì: se qualcosa non vi piace, dovete rifiutarla. Un po’ di coraggio…

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 22 settembre 2022), in amore cercate di lasciar perdere le incomprensioni: dovete andare avanti e seguire il vostro cuore. Per quanto riguarda il lavoro, ora riuscirete a dire basta!

PESCI

Cari Pesci, in amore cercate di fare chiarezza. Per quanto riguarda il lavoro, avete tanti impegni da portare a termine e nel corso del pomeriggio la stanchezza si farà sentire! Rimboccatevi le maniche e vedrete che presto tutto andrà per il verso giusto.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 22 SETTEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: la giornata in amore promette bene e presto vi toccherà fare una scelta importantissima.