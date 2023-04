Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 20 aprile 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 20 aprile 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, la giornata di oggi – 20 aprile 2023 – sarà decisamente migliore rispetto alle ultime. Ultimamente vivete alti e bassi perché a volte tendete ad affrontare le giornate in maniera differente… Ci sono delle occasioni in cui lottate di più e altre di meno. Cercate di capire perché agite così. Entro metà maggio avrete la possibilità di avere una riconferma, magari anche molto attesa.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 20 aprile 2023), il Sole inizia un transito valido nel vostro segno. Tra poche settimane ci sarà anche la presenza favorevole di Giove. Non è il caso di preoccuparsi se alcune cose non saranno più come prima. Il 2023 sarà un anno di rinascita per le persone creative e per i liberi professionisti. Per quanto riguarda l’amore, le stelle sono favorevoli, ma vanno anche sfruttate in maniera giusta. Sensata.

GEMELLI

Cari Gemelli, nel corso delle prossime ore è importante stare con persone che vi fanno sorridere, che vi fanno stare bene. Venere transita nel segno: potrete vincere qualche sfida e avere delle emozioni importanti. Procede tutto per il meglio per quanto concerne le relazioni, dubbi nelle questioni lavorative.

CANCRO

Cari Cancro, il Sole torna ad essere positivo nel corso delle prossime ore di questo aprile. A breve riceverete anche la protezione di Giove. Le tre settimane in arrivo saranno molto importanti se siete in attesa di una notizia di lavoro. Chi è in bilico e non sa cosa fare, a breve dovrà fare delle scelte importanti.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 20 aprile 2023), in arrivo giornate un po’ faticose. Il Sole inizia un transito particolare, che può portare delle tensioni importanti e fastidiose. Il mese di maggio sarà caratterizzato dalle decisioni da dover prendere. Lavorare con persone che hanno dimostrato un atteggiamento poco chiaro in passato, potrebbe rivelarsi pesante. Ne vale davvero la pena?

VERGINE

Cari Vergine, il Sole nel corso delle prossime ore di questo 20 aprile 2023 sarà in buon aspetto. Siete tra i segni che faranno più progressi nelle prossime settimane. Nella vostra vita qualcosa dovrà cambiare però. Saturno è contrario e vi farà fare un’analisi molto critica su quello che avete fatto in passato. Vi serve grinta.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 20 APRILE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: il Sole inizia un transito valido nel vostro segno. Tra poche settimane ci sarà anche la presenza favorevole di Giove. Cosa volere di più?