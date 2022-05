Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 19 maggio 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 19 maggio 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, non perdete le speranze, l’amore potrebbe arrivare tra pochissimo. Quando meno ve lo aspettate. E darà grandi soddisfazioni. Per quanto riguarda il lavoro, vi aspettano tante sorprese. Belle o brutte? Si vedrà… Siete d’altronde anche voi a poter cambiare l’esito delle cose.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 19 maggio 2022), non sempre tutto può andar bene però questo non vuol dire che le cose non cambieranno mai… Insomma, non siate fatalisti. Per quanto riguarda il lavoro, vi darà tante soddisfazioni. Finalmente. Ve lo meritate, avete fatto tanti sacrifici e ora potete raccogliere i frutti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, cercate di tenervi stretto chi avete accanto perché è la persona giusta, quella con cui potreste costruire qualcosa di serio e duraturo. Iniziate allora a pensare ad un matrimonio, o a fare un figlio. O quanto meno alla convivenza. Sul lavoro chiedete di più. In primis a voi stessi. Ma potete anche avanzare delle richieste, ad esempio economiche.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la persona che avete accanto riuscirà a farvi stare bene veramente. Già questa è una grande conquista che molti vi invidiano. Può essere davvero quella giusta? Scopritelo. Smettetela di farvi troppi pensieri riguardo il lavoro. Fatica e sudore sono l’unica soluzione. I frutti arriveranno.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 19 maggio 2022), per le coppie che durano da tanto, sarà un giorno speciale. Per quanto riguarda il lavoro, novità in vista: sta per arrivare una stagione lavorativa molto impegnativa. Rimboccatevi le maniche e date il massimo.

PESCI

Cari Pesci, l’amore potrebbe essere la vostra carta vincente in questo periodo. Non dimenticatevi mai da dove siete partiti sia in amore sia nel lavoro. Avete fatto grandi passi in avanti, ma ora è il momento di rimboccarsi le maniche e ottenere qualcosa di davvero speciale.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 19 MAGGIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: l’amore potrebbe essere la vostra carta vincente in questo periodo.