Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 18 agosto 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 18 agosto 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, Venere vi aiuta a vivere con più semplicità l’amore in questo periodo. Gli incontri che nascono in questo periodo lasciano il segno e nelle prossime giornate potreste vivere un colpo di fulmine. Per quanto riguarda il lavoro, gli impegni sono molti così come le soddisfazioni.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 18 agosto 2022), c’è una grande voglia di vivere i sentimenti e se siete molto giovani potrete innamoravi di una persona conosciuta da poco, è normale che se avete vissuto una separazione da poco non riuscite ad avere fiducia negli altri.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, Venere torna attiva e con il passaggio della Luna nel vostro spazio zodiacale, gli incontri saranno favoriti. Coraggio. Se c’è qualcosa da discutere, è meglio farlo nella giornata di sabato, non ora. Per quanto riguarda il lavoro, negli ultimi tempi ci sono stati problemi e difficoltà.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, Venere in queste ore torna in aspetto un po’ critico e quindi potreste diventare estremamente rigidi nei giudizi. Le coppie in crisi sono più a rischio. Grande attenzione nelle relazioni con Cancro e Ariete. Capitolo lavoro: adesso è importante cercare di risolvere alcuni conteziosi aperti in passato.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 18 agosto 2022), è un periodo di grande recupero. Con il passare dei giorni il vostro umore migliorerà e vi sentirete sempre più disponibili all’amore. Capitolo lavoro: siete decisamente più forti e questa settimana conferma il vostro desiderio di cambiare.

PESCI

Cari Pesci, Venere non è più in opposizione, siete più lucidi nel capire se avete commesso degli errori. Per alcune coppie questo momento rappresenta una giusta riflessione dopo un momento difficile, ma entro la fine del mese gli astri promettono che cambieranno molte cose. Per quanto riguarda il lavoro, dovete studiare i progetti in vista dell’autunno e dell’inverno.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 18 AGOSTO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: grande voglia di vivere i sentimenti e se siete molto giovani potrete innamoravi di una persona conosciuta da poco.