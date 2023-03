Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 16 marzo 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 16 marzo 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la Luna è in ottimo aspetto e nel corso della giornata di oggi – 16 marzo – regalerà belle emozioni. Per quanto riguarda il lavoro, c’è in ballo un progetto importante quindi cercate di impegnarvi. Saprete ottenere grandi cose e avete tutte le carte in regola per dare il massimo. Coraggio!

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 16 marzo 2023), che belle queste stelle che danno spazio all’amore e ai sentimenti. Approfittatene. Per quanto riguarda il lavoro, tutto procede alla grande con una bella dose di energia e voglia di chiarire ciò che non funziona o non ha funzionato in passato.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la Luna in questo momento è dissonante: prestate massima attenzione in amore. Avete un grande bisogno di serenità ma sul lavoro c’è ancora un po’ di agitazione da dover gestire… Riuscirete a chiarire tutto nei prossimi giorni.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la Luna è favorevole: per voi si prospetta un’ottima giornata per vivere al meglio la propria relazione. Per quanto riguarda il lavoro, affrontate i problemi a testa alta e parlate chiaro se le cose non vi stanno bene… Solo così si potranno risolvere facilmente.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 16 marzo 2023), l’amore torna protagonista della vostra vita! Per quanto riguarda il lavoro, meglio non essere troppo frettolosi e ansiosi. A volte è proprio l’impazienza a farvi fare scelte sbagliate. Medidate a lungo.

PESCI

Cari Pesci, nel corso delle prossime ore di questo mese di marzo avvertirete un po’ di disagio. In particolare nel corso del pomeriggio e in amore ma nulla di troppo grave. Per quanto riguarda il lavoro, impegnatevi e schivate i possibili errori. Ma non avrete problemi a farlo.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 16 MARZO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: con queste stelle l’amore è assoluto protagonista e potete togliervi grandi soddisfazioni.