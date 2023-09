Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 14 settembre 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 14 settembre 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, bella questa giornata per l’amore con la possibilità di fare nuovi e interessanti incontri. Sul lavoro arrivano nuovi progetti da valutare. Non siate frettolosi e valutate pro e contro. Vedrete che piano piano tutto si aggiusta. Avete solo bisogno di rimboccarvi le maniche.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 14 settembre 2023), potreste subire particolarmente la lontananza dal partner. Sul lavoro guardate avanti e non al passato. C’è ancora tanto da raggiungere. Rimboccatevi le maniche.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, non siete del tutto soddisfatti della vostra sfera lavorativa. Sul lavoro è arrivato un bel momento per recuperare le energie e i guadagni. Ultimamente avete speso oltre le vostre possibilità e ora il portafogli piange.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, se avete chiuso una relazione da poco potreste iniziare a guardare al futuro. Sul lavoro se non siete soddisfatti di ciò che fate iniziate a guardarvi intorno. Potreste valutare nuove offerte, a volte è opportuno cambiare aria per ritrovare gli stimoli perduti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 14 settembre 2023), in amore c’è chi si sente lontano dal partner. Sul lavoro è un periodo ideale per fare progetti per il prossimo futuro. Rimboccatevi le maniche. Le cose non cadono dal cielo, ci vogliono sacrifici e impegno.

PESCI

Cari Pesci, sfruttate questa giornata per chiarire le cose con il partner. Se ci sono state discussioni e problemi, vedrete che presto tuto si aggiusta. Insomma, non tenetevi le cose dentro ma cercate di risolvere. Sul lavoro potrebbero esserci dei cambiamenti in arrivo. Piano piano tutto si aggiusta.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 14 SETTEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: se avete voglia di nuove avventure, sia in amore che sul lavoro, questo è il momento giusto. Vedrete che piano piano tutto si aggiusta.