Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 11 aprile 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 11 aprile 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nel corso delle scorse ore avevate superato dei dissapori ma adesso stanno tornando a bussare alla vostra porta. Metteteci una pezza prima che sia troppo tardi ma al tempo stesso mantenete la calma perché siete un pugno di nervi e potreste facilmente perdere la pazienza. Per quanto riguarda il lavoro, avete poca voglia di fare.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 11 aprile 2024), vi attende una giornata molto promettente in amore, state dando il massimo e i risultati si vedono. Potreste fare nuove conoscenze o trasformare un’amicizia in qualcosa di più concreto e forte. Per quanto riguarda il lavoro, occhio a chi proverà a mettervi il bastone fra le ruote, non fidatevi soprattutto di Toro e Acquario.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, quella di oggi sarà una giornata un po’ sottotono. Il passato è passato non rimpiangetelo e non disperate se una storia non è andata come avreste voluto. Bisogna guardare avanti e pensare al futuro. Entro fine mese la passione si riaccenderà. Magari non troverete l’anima gemella, ma avete voglia almeno di divertirvi e passare notti di fuoco sotto le coperte.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, chi è single nel corso delle prossime ore potrebbe incontrare l’anima gemella. Le stelle vi favoriscono. Se c’è una persona che vi piace, non temete e fatevi valere. Coraggio! Dimostrate a tutti di che pasta siete fatti. Che avete da perdere in fondo? Per quanto riguarda il lavoro, avete preso decisioni frettolose e ora dovete rimediare.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 11 aprile 2024), in amore siete preoccupati. Ci sono dispute e stress da tenere a mente e superare. Lavoro? Se lavorate in proprio dovrete fare qualche piccola modifica. Vedrete che presto le stelle torneranno a brillare nel vostro cielo.

PESCI

Cari Pesci, in amore cercate di essere prudenti e non fare il passo più lungo della gamba. L’entusiasmo è tanto ma non esagerate. Bisogna sempre tenere i piedi ben saldi per terra. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbero esserci nuovi sviluppi interessanti, come proposte per cambiare azienda o nuovi guadagni. L’impegno prima o poi viene ripagato.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 11 APRILE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: nuovi incontri in vista e tante possibilità di carriera.