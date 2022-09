Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 1 settembre 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 1 settembre 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, potrebbe esserci qualche piccola incomprensione nella sfera sentimentale: meglio restare in silenzio e tenersi tutto dentro o parlare con il partner e cercare una soluzione? Forse la seconda. Per quanto riguarda il lavoro, siete alla ricerca di un riscatto: potrebbe essere arrivato il vostro momento.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 1 settembre 2022), in amore conviene fare attenzione perché le cose non stanno andando per il verso giusto… Venere resta contraria. Per chi è solo però potrebbero esserci novità a breve: potrebbe essere il momento di trovare l’anima gemella.

GEMELLI

Cari Gemelli, nelle prossime ore in amore potrebbero esserci delle complicazioni. Dedicatevi a portare avanti con entusiasmo i vostri progetti, perché potranno andare per il meglio. In amore serve cautela.

CANCRO

Cari Cancro, questo mese di settembre è l’ideale per chiarirvi in amore con il partner. Se ci sono stati problemi, litigi, discussioni è il momento giusto per risolvere. Per quanto riguarda il lavoro, i cambiamenti a volte repentini vi hanno creato qualche difficoltà. Rifiatate un po’.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 1 settembre 2022), con questa Luna contraria l’amore non va come vorreste. Non preoccupatevi troppo nel lavoro se qualcuno ha provato a mettervi il bastone fra le ruote: vedrete che le cose miglioreranno e otterrete dei grandi successi.

VERGINE

Cari Vergine, a breve Venere sarà nel segno e porterà con sé piacevoli novità. Nell’ultimo periodo vi siete fatti travolgere dal lavoro. Ma ora potete rifiatare e recuperare, avete anche voi bisogno di riposare.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 1 SETTEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: dopo un periodo difficile, potete guardare al futuro con serenità.