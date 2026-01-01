Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 1 gennaio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 1 gennaio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, ultimamente avete faticato parecchio. Forse troppo. Ogni cosa fatta di recente è stata pesante. La prima parte dell’anno (2026) vedrà ancora Giove agitato. Gennaio, febbraio, marzo e aprile saranno mesi in cui si cercherà di ritrovare l’equilibrio soprattutto in famiglia e nelle relazioni.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 1 gennaio 2026), in queste ore avete un bellissimo Giove. Il 2026 partirà alla grande, ci saranno delle buone occasioni da cogliere al volo. Puntate molto sulla prima parte dell’anno, soprattutto sui mesi di gennaio e marzo. Date spazio ai vostri progetti più grandi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, nel corso delle prossime ore sarà molto importante fare ciò che desiderate. Il 2026 è un anno in cui ritroverete la voglia di investire sul vostro futuro e non accetterete intralci.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, prende il via un anno particolarmente importante per molti di voi anche se ci sarà un po’ di tensione causata da Giove e Saturno nei primi mesi dell’anno. Proverete insofferenza per le persone che non sono sulla vostra stessa lunghezza d’onda. Nel 2026 potreste disfarvi dei rompiscatole che tolgono energia alla vostra vita.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 1 gennaio 2026), sarà un anno importante con qualche chiarimento d’amore. Per i sentimenti, il mese di gennaio sarà un mese favorevole perché Venere è nel segno. Attenzione in amore, perché se questa voglia di cambiamento non viene percepita dal partner, ad aprile potrebbe creare dei problemi.

PESCI

Cari Pesci, Giove sarà in ottimo aspetto tra questo gennaio che è appena iniziato, febbraio, marzo e aprile. Saranno mesi ricchi di intuizioni. Le occasioni migliori ci saranno nella prima parte dell’anno con Giove in trigono.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 1 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: sarà un anno importante con qualche chiarimento d’amore.