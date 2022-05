Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 8 maggio 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 8 maggio 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, coloro che hanno coraggio di sfidare il mondo in questi giorni di inizio maggio potranno risolvere moltissimi problemi e aprirsi ad un futuro roseo e inaspettato. Quindi rimboccatevi le maniche e gettate il cuore oltre l’ostacolo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 8 maggio 2022), state vivendo un fine settimana con la Luna nel vostro segno e che presto sarà anche in buon aspetto a Saturno. I prossimi saranno giorni di grande energia e con tanta voglia di fare e di mettersi in luce. Avanti così!

GEMELLI

Cari Gemelli, quella di oggi – 8 maggio 2022 – sarà una giornata speciali in cui molti di voi avranno la netta sensazione di dover affrontare nuove sfide. Questa sensazione vi stimola a fare sempre meglio e di più, ora potreste preparare il terreno per delle grandi soddisfazioni da “raccogliere” a breve.

CANCRO

Cari Cancro, dovete liberarvi di qualche peso sia in ambito sentimentale sia lavorativo. Nel primo dovete mettere in chiaro i vostri sentimenti mentre nel secondo dovete chiarire o chiudere con alcuni colleghi o collaboratori con cui le cose non vanno.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 8 maggio 2022), state vivendo delle giornate un po’ stancanti e di grande nervosismo… Potrebbe andare meglio. Anche perchè venite da giorni pesanti e avreste voluto riposare ma gli impegni incalzano anche nei prossimi giorni.

VERGINE

Cari Vergine, state vivendo giornate di grande forza grazie ad una Luna in ottimo aspetto che vi sorregge e aiuta. Questo vi darà grande energia e positività che vi aiuterà molto nelle relazioni interpersonali.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 8 MAGGIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: giornate di grande forza grazie ad una Luna in ottimo aspetto.