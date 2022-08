Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 7 agosto 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 7 agosto 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, venite da ore molto interessanti sotto tanti punti di vista. Cercate di andare avanti su questa strada con fiducia. Continate a godere del relax magari in buona compagnia: partner? Amici? A voi la scelta.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 7 agosto 2022), in queste ore avete una marcia in più, magari vi aiuterà a vivere questo fine settimana liberi da qualche preoccupazione che ultimamente vi ha creato diversi problemi. Vi ha stressato.

GEMELLI

Cari Gemelli, state vivendo e vivrete un periodo di benessere per l’amore. Avete bisogno di continui stimoli e avete voglia di fare cose nuove, frequentare ambienti diversi. Provateci. Cosa vi costa?

CANCRO

Cari Cancro, siete reduci da alcune giornate nelle quali siete stati costretti a fare i conti con disagi e malesseri di ogni tipo, anche fisico. Il consiglio è quello di vivere una domenica di inizio agosto di relax (mare?) senza stressarvi o preoccuparvi troppo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 7 agosto 2022), siete molto attenti alla considerazione che gli altri possono avere di voi, per questo continuate a non abbassare mai la guardia. In amore non siate troppo pretenziosi, soprattutto adesso che siete presi da molti impegni.

VERGINE

Cari Vergine, essere troppo disponibili e generosi nei confronti degli altri non sempre paga. Qualcuno potrebbe approfittarsi della vostra generosità del vostro altruismo, occhi aperti.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 7 AGOSTO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: periodo di benessere per l’amore.