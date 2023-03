Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 5 marzo 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 5 marzo 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, attenzione a questa luna che è ancora opposta. Potrebbero esserci situazioni da chiarire in amore. Sul lavoro bisogna concludere un progetto entro fine maggio. Chi ha un lavoro da dipendente dovrà prendere decisioni importanti. Carpe diem, prendetevi le vostre responsabilità.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 5 marzo 2023), in amore dovreste evitare i conflitti con il partner e cercare di vivere il mese con più serenità. Sul lavoro i nuovi contatti porteranno belle novità. Potete ottenere grandi cose.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore sarebbe meglio fare attenzione perché potreste cadere nella tentazione del tradimento che non è mai una buona scelta. Sul lavoro c’è qualcosa da rivedere. Non tutto sta andando secondo i piani e per questo ne soffrite parecchio. Rimboccatevi le maniche.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore dovreste iniziare a fare progetti importanti sempre che siate in una relazione stabile. Sul lavoro potreste ricevere delle proposte nuove da valutare per bene. Attendete e aspettate: valutate pro e contro prima di accettare. Rischiate altrimenti di commettere gravi errori e poi pentirvene.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 5 marzo 2023), attenzione in amore perché potrebbero tornare vecchie fiamme. Sul lavoro meglio occuparsi di poche mansioni alla volta. Altrimenti rischiate di voler fare tutto insieme e commettere solo errori. Rimboccatevi le maniche.

PESCI

Cari Pesci, in amore è arrivato il momento di recuperare il tempo perso a causa degli impegni lavorativi. Dedicatevi al partner e mostrategli tutta la forza e sicurezza acquisite nell’ultimo periodo. Sul lavoro bisogna stare attenti alle questioni economiche.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 5 MARZO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: potete lavorare a progetti importanti, che daranno ottimi frutti e risultati. Potete insomma costruire qualcosa di davvero speciale, basta volerlo. Rimboccatevi le maniche e non rimarrete delusi.