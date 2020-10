Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 4 ottobre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 4 ottobre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, oggi – domenica 4 ottobre 2020 – sarete in prima linea e sarete molto attivi e produttivi. Purtroppo non sarà lo stesso per gli altri che avrete intorno. Fate particolare attenzione a cosa dite e cosa viene detto di voi. Un consiglio? Mantenete la calma, inutile perdere la testa per così poco…

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, cercate di prestare attenzione agli anziani della famiglia e non solo. Sono una fonte di conoscenza che potrebbe tornarvi utile in questo periodo, già oggi.

GEMELLI

Cari Gemelli, per la giornata di oggi, secondo l’astrologo, si prevedono tensioni in casa che vi faranno sentire agli arresti domiciliari. Ma se investirete le vostre energie per occuparvi di qualcosa, avrete del tempo libero per godervi l’amore e le amicizie a pieno. Fatica porta gratificazione.

CANCRO

Cari Cancro, oggi magari potreste ritirarvi dal vostro guscio… Alzate la testa contro chi si comporta in modo prepotente. Fategli vedere chi siete. Le stelle sono dalla vostra parte, approfittatene.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (4 ottobre 2020), durante la giornata valuterete i progressi recenti, vedrete che avete ottenuto la maggior parte di ciò che volevate per voi e per la vostra famiglia. Non esagerate! Evitate di mettere a rischio ciò che avete conquistato.

VERGINE

Cari Vergine, oggi – domenica 4 ottobre 2020 – cercate di non tenere lontano ciò che non capite all’istante. Cercate ispirazione in alcuni obiettivi anche se potranno sembrare lontani e difficili da centrare.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 4 OTTOBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: ottime notizie dal punto di vista dei risultati per cui avete lavorato tanto. Attenzione però a non esagerare! Rischiate di perdere tutto o quasi.

