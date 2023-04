Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 30 aprile 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 30 aprile 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, per quanto riguarda i sentimenti, non è il momento di tirare troppo la corda. Se avete qualcosa da dire al partner, forse sarebbe meglio aspettare qualche ora in più del solito. Bene i single ma attenzione a non tenere il piede in due scarpe. Per quanto riguarda il lavoro, gli affari procedono bene, saranno favoriti i contatti con altre città.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 30 aprile 2023), finalmente il cuore torna a battere! I single nel corso delle prossime ore potranno contare sulla presenza di una persona carina mentre le coppie da qui all’autunno concretizzeranno un importante progetto di vita che è rimasto in sospeso da troppo tempo. Capitolo lavoro: alcune questioni di natura economica vi daranno da pensare.

GEMELLI

Cari Gemelli, nel corso delle prossime ore le stelle saranno positive in amore, avete ritrovato fiducia in voi stessi e questo vi regala una maggiore forza anche nelle relazioni interpersonali. Capitolo lavoro: le idee non vi mancano, cercate però di incanalare la vostra creatività in modo costruttivo.

CANCRO

Cari Cancro, questo fine settimana di fine aprile regalerà delle belle emozioni, non chiudetevi in casa! Non ora. Via libera agli incontri per i single. Per quanto riguarda il lavoro, nuove e interessanti opportunità faranno capolino nel corso delle prossime settimane di maggio.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 30 aprile 2023), stelle positive per i sentimenti, se avete al vostro fianco la persona giusta non è esclusa la possibilità di mettere in cantiere un importante progetto di vita insieme. Per quanto riguarda il lavoro, avete tante cose da fare. Rimboccatevi le maniche.

VERGINE

Cari Vergine, in amore nel corso delle prossime ore possibile qualche battibecco che potrebbe rendervi nervosi. Calibrate le parole e contate fino a dieci prima di esporvi, altrimenti potreste ferire la sensibilità altrui.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 30 APRILE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: stelle positive in amore, avete ritrovato fiducia in voi stessi. Coraggio!