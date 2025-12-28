Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 08:00
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 28 dicembre 2025

Immagine di copertina
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 28 dicembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 28 dicembre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, state affrontando questo weekend di fine anno (l’ultimo del 2025) con grande energia e voglia di agire. Cercate di incanalare questa forza in progetti concreti e di evitare decisioni impulsive, soprattutto in ambito sentimentale. Le relazioni potrebbero beneficiare di un ascolto più attento.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 28 dicembre 2025), questo fine settimana che state vivendo a pieno è all’insegna della tranquillità e della stabilità. Questo è il momento ideale per risolvere eventuali incomprensioni familiari e dedicarsi al proprio benessere. Coraggio: datevi da fare.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, state vivendo un fine settimana particolarmente dinamico, ricco di stimoli e contatti sociali. Cercate di sfruttare queste occasioni per chiarire malintesi e rafforzare rapporti. Capitolo lavoro: potrebbero emergere nuove opportunità da cogliere al volo. Coraggio.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2025
CANCRO

Cari Cancro, nel corso delle prossime ore di questa domenica 28 dicembre 2025 sarete ancora particolarmente sensibili e riflessivi. Prendetevi cura delle emozioni e dedicate tempo a momenti di relax. Sarà importante evitare tensioni inutili nei rapporti personali.

oroscopo paolo fox oggi

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 28 dicembre 2025), nel corso delle prossime ore potrete contare su una buona dose di carisma e vitalità. Datevi da fare. Questo fine settimana di fine anno sarà favorevole per mettersi in mostra e ottenere riconoscimenti, soprattutto in ambito lavorativo. Servirà diplomazia in amore.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, state vivendo un momento (ormai diverse giornate) di riflessione e organizzazione. Le stelle di queste ore di dicembre invitano a pianificare con calma e a non farsi prendere dall’ansia. È importante dedicare attenzione anche ai rapporti familiari.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 28 DICEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: state vivendo questo fine settimana di fine anno con grande energia e voglia di agire.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 22-28 DICEMBRE 2025
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, domenica 28 dicembre 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 28 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 28 dicembre 2025
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, domenica 28 dicembre 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 28 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 28 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 28 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, sabato 27 dicembre 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 27 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 27 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 27 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 27 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, venerdì 26 dicembre 2025: le previsioni segno per segno
Ricerca