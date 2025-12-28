Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 28 dicembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 28 dicembre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, state affrontando questo weekend di fine anno (l’ultimo del 2025) con grande energia e voglia di agire. Cercate di incanalare questa forza in progetti concreti e di evitare decisioni impulsive, soprattutto in ambito sentimentale. Le relazioni potrebbero beneficiare di un ascolto più attento.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 28 dicembre 2025), questo fine settimana che state vivendo a pieno è all’insegna della tranquillità e della stabilità. Questo è il momento ideale per risolvere eventuali incomprensioni familiari e dedicarsi al proprio benessere. Coraggio: datevi da fare.

GEMELLI

Cari Gemelli, state vivendo un fine settimana particolarmente dinamico, ricco di stimoli e contatti sociali. Cercate di sfruttare queste occasioni per chiarire malintesi e rafforzare rapporti. Capitolo lavoro: potrebbero emergere nuove opportunità da cogliere al volo. Coraggio.

CANCRO

Cari Cancro, nel corso delle prossime ore di questa domenica 28 dicembre 2025 sarete ancora particolarmente sensibili e riflessivi. Prendetevi cura delle emozioni e dedicate tempo a momenti di relax. Sarà importante evitare tensioni inutili nei rapporti personali.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 28 dicembre 2025), nel corso delle prossime ore potrete contare su una buona dose di carisma e vitalità. Datevi da fare. Questo fine settimana di fine anno sarà favorevole per mettersi in mostra e ottenere riconoscimenti, soprattutto in ambito lavorativo. Servirà diplomazia in amore.

VERGINE

Cari Vergine, state vivendo un momento (ormai diverse giornate) di riflessione e organizzazione. Le stelle di queste ore di dicembre invitano a pianificare con calma e a non farsi prendere dall’ansia. È importante dedicare attenzione anche ai rapporti familiari.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 28 DICEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: state vivendo questo fine settimana di fine anno con grande energia e voglia di agire.