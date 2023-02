Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 26 febbraio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 26 febbraio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, per voi si prospettano dei cambiamenti in ambito lavorativo, potrebbe esserci una promozione all’orizzonte… Tenetevi pronti a cogliere l’occasione che si potrebbe palesare a breve. Ci sono situazioni critiche? Presto ci saranno soluzioni migliori. Tenete duro ancora per un po’.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 26 febbraio 2023), attenzione a non farvi prendere dal nervosismo, finireste solo per rovinare rapporti e situazioni che potrebbero farvi bene. Mordetevi la lingua e tacete. Sfruttate questo fine settimana di febbraio per godervi un po’ di sano relax. Avete bisogno di riposare.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, durante la giornata di oggi – domenica 26 febbraio – vivrete delle ore di transizione in attesa di quel che accadrà nella prossima settimana. Cercate di non rispondere alle provocazioni. Se potete, organizzate una piccola vacanza o qualcosa che possa farvi rilassare e divertire.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, il vostro è un fine settimana in cui sarete costretti a rimboccarvi le maniche ma anche con piacere perché tra qualche giorno si definirà una volta per tutte il vostro futuro. Il lavoro che state facendo darà i suoi frutti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 26 febbraio 2023), in queste ore siete un po’ confusi e arrabbiati… Questo non significa che dovete trovare colpe in chi non ne ha o creare discussioni quando non ce n’è bisogno. Mordetevi la lingua e cercate di calmarvi. Inutile arrivare a litigi clamorosi.

PESCI

Cari Pesci, nel corso della giornata di oggi – 26 febbraio 2023 – dovrete approfittare di nuovi progetti. Le stelle vi aiuteranno all’inizio di marzo. Potete persino lavorare per risolvere un problema sul lavoro o per avvicinarvi a qualcuno o impegnarvi per il futuro.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 26 FEBBRAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: cambiamenti in vista in ambito lavorativo, potrebbe esserci una promozione all’orizzonte.