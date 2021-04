Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 25 aprile 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 25 aprile 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la Luna è finalmente dalla vostra parte e questa è un’ottima notizia. Potete finalmente dialogare con forza e serenità con chi vi circonda, a cominciare dal partner. Sul lavoro ci sono tante questioni da risolvere, per cui non rimandate ulteriormente e cercate il prima possibile la strada giusta da seguire.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – 25 aprile 2021 – in questo weekend potreste vivere ottime emozioni. Potete quindi fare piacevoli incontri se siete single da tempo, sfruttate a pieno il favore delle stelle. Sul lavoro procedete con cautela. Cercate di non essere troppo impulsivi, potreste litigare con colleghi e superiori.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, durante la giornata di oggi siete particolarmente ottimisti e potrete quindi vivere una giornata all’insegna della spensieratezza e del relax, soprattutto in compagnia delle persone che amate. Sul lavoro siete troppo competitivi e potete quindi inimicarvi qualche collega. Prendete le cose con più leggerezza.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore siete troppo prudenti ma ora è il momento di rimettersi in pista. A volte infatti siete troppo cauti, e questo vi può frenare nei rapporti con il partner o se siete single e cercate l’anima gemella. Le cose non capitano per grazia ricevuta, dovete rimboccarvi le maniche. Vale ovviamente anche nel lavoro. Potete iniziare un nuovo progetto.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Fox di oggi (domenica 25 aprile 2021), se dovete parlare di questioni importanti per il futuro, soprattutto che riguardano la coppia, è meglio aspettare e concedersi un po’ di tempo per riflettere. Non prendete decisioni avventate. Nel lavoro, se ci sono stati problemi economici forse è meglio affidarsi a un esperto.

PESCI

Cari Pesci, queste sono state giornate davvero complicate sul piano sentimentale. Adesso per voi è tornata la voglia di amare e fare bene. Assecondatela e se c’è qualcuno che vi piace, dichiaratevi senza paura. Sul lavoro potreste finalmente rinnovare un contratto dopo tanto tempo. Date il massimo, i frutti dei propri sacrifici prima o poi si raccolgono.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 25 APRILE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: dopo tanto stress, approfittate per rilassarvi.

