Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 24 marzo 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 24 marzo 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la Luna nel corso di questo weekend è nel vostro segno: nel corso delle prossime ore potreste fare incontri interessanti per la sfera sentimentale ma a sorpresa anche per quella lavorativa, che potrebbe cambiare le vostre prospettive.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 24 marzo 2024), in questo periodo dell’anno non siete molto interessati alle questioni d’amore. Ai sentimenti in generale. Nel corso del weekend che è appena iniziato, però, potrebbe accadervi qualcosa che potrebbe riaccendere in voi quella fiammella che attualmente sembra spenta.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, quando inizia la primavera – di solito – vi predisponete all’amore con tutti voi stessi. Per chi è in coppia sarà il momento di fare viaggi ed esperienze indimenticabili. Nuove avventure da raccontare. Per chi è single è giunto il momento di ritrovare l’amore. Coraggio. Buttatevi. Senza coraggio sarà difficile dare una svolta.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, avete un carattere forte e molto determinato, questo fa di voi – molto spesso – il punto di riferimento per gli altri. Ma anche voi, come sta accadendo in questo periodo, avete bisogno di tirare il fiato. Di riposare e staccare la spina. Utilizzate il fine settimana per stare vicino ai vostri cari e a chi vi ama.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 24 marzo 2024), le relazioni d’amore nel corso di queste ore vanno collaudate, stimolate e potenziate. Il weekend è quello giusto per mettervi alla prova con il partner e scoprire cosa pensa di voi chi vi sta vicino. Coraggio. Date spazio all’amore.

PESCI

Cari Pesci, avete vissuto una settimana molto pesante e particolare ma fortunatamente siamo arrivati alle porte del fine settimana che dovrete sfruttare appieno per riposare e rilassarvi un po’.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 24 MARZO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: il fine settimana è quello giusto per mettervi alla prova con il partner. Spazio all’amore.