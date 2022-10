Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 23 ottobre 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 23 ottobre 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, non state vivendo un gran fine weekend… Un forte nervosismo è ancora nell’aria e vi fa perdere la testa. Attenzione alle parole per evitare discussioni inutili. Ci sono ancora disagi e preoccupazioni che vi causano tensioni, cercate di rilassarvi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 23 ottobre 2022), durante questo fine settimana potrebbe esserci qualche emozione da vivere, ma attenzione: ci sono sempre Sole, Venere e Mercurio in opposizione che vi creano problemi in amore e nei rapporti interpersonali…

GEMELLI

Cari Gemelli, la giornata di oggi – domenica 23 ottobre 2022 – sarà decisamente migliore rispetto a quelle che avete appena vissuto e nel corso delle prossime ore potreste anche risolvere un problema che si è creato intorno a metà settimana. Un problema anche bello grosso…

CANCRO

Cari Cancro, venite da una giornata che vi ha visto decisamente sottotono: vi sentite persi e avreste bisogno di qualcuno con cui confidarvi, a cui raccontare le vostre preoccupazioni e chiedere consigli. Attenzione a non discutere in famiglia. Anzi, cercate aiuto proprio lì.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 23 ottobre 2022), per voi si prospetta una fine settimana in cui potreste vivere delle belle emozioni che vi faranno stare bene con voi stessi e con gli altri: amici, parenti, partner. Bene così. Godetevi il momento.

VERGINE

Cari Vergine, state vivendo un fine settimana all’insegna dell’amore. Discorso che vale soprattutto per i single che potrebbero conoscere qualcuno. Forse un’amicizia potrebbe anche trasformarsi in qualcosa di più…

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 23 OTTOBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: fine settimana all’insegna dell’amore. Possibili nuove conoscenze intriganti.