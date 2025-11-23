Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 23 novembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 23 novembre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, settimana vivace: torna il desiderio di metterti in gioco. Le idee che sembravano ferme riprendono ritmo. In amore serve un pizzico di pazienza, ma se resti sincero/a otterrai ciò che desideri. Lavoro in recupero: una proposta inattesa può aprire nuove strade.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 23 novembre 2025), un po’ di stanchezza, ma anche tanta tenacia. Le giornate centrali saranno le migliori per parlare di soldi o progetti a lungo termine. In amore c’è bisogno di stabilità: piccoli chiarimenti possono riportare serenità. Intuizioni forti nel weekend.

GEMELLI

Cari Gemelli, settimana curiosa e movimentata: incontri, telefonate, contatti utili. L’amore torna protagonista: single favoriti, sorprese in arrivo. Sul lavoro devi selezionare: troppe cose insieme creano confusione. Creatività in rialzo.

CANCRO

Cari Cancro, periodo emotivamente intenso: potresti rivivere sensazioni del passato, ma è l’occasione per capire cosa vuoi davvero. In amore torna la dolcezza, dialoghi più fluidi. Lavoro: un progetto richiede attenzione ai dettagli, ma porta risultati.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 23 novembre 2025), energia in aumento, voglia di brillare. Qualcuno riconoscerà finalmente i tuoi meriti. L’amore si riscalda: chi è in coppia ritrova passione, chi è single riceverà un invito interessante. Sul lavoro pronti al rilancio: nuove decisioni vincenti.

VERGINE

Cari Vergine, sei concentrato/a, ma rischi di essere troppo critico/a con te stesso/a. Concediti una pausa. L’amore migliora verso la fine della settimana: chiarimenti possibili. Nel lavoro nasce una collaborazione utile: sii flessibile.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 23 NOVEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: sei concentrato/a, ma rischi di essere troppo critico/a con te stesso/a. Concediti una pausa.