Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 23 novembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 23 novembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, settimana che chiede equilibrio, soprattutto nelle relazioni. Qualcuno potrebbe cercarti per un confronto: affrontalo con serenità. Creatività in crescita. Nel lavoro arrivano conferme: una scelta fatta tempo fa rivela il suo valore.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 23 novembre 2025), energia forte ma un po’ ribelle: senti che qualcosa deve cambiare e questa settimana muove le prime pedine. In amore non temere di esprimere ciò che senti. Finanze da monitorare. Intuizioni potenti nel weekend.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, ritorna l’ottimismo: vuoi esplorare, provare, uscire dalla routine. Amore brillante per chi cerca nuove conoscenze. Sul lavoro un progetto si sblocca. Viaggi favoriti o almeno programmabili. Sei concentrato/a, ma rischi di essere troppo critico/a con te stesso/a. Concediti una pausa. L’amore migliora verso la fine della settimana: chiarimenti possibili.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, settimana costruttiva: mattone dopo mattone arrivi dove vuoi. In amore torna una bella stabilità: chi è in coppia costruisce, chi è single riflette ma non chiude le porte. Lavoro disciplinato e premiato. Settimana vivace: torna il desiderio di metterti in gioco. Le idee che sembravano ferme riprendono ritmo. In amore serve un pizzico di pazienza, ma se resti sincero/a otterrai ciò che desideri.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 23 novembre 2025), desiderio di libertà, cambiamenti e idee innovative. Settimana ottima per rivoluzionare qualcosa nella tua routine. Amore un po’ altalenante, ma sincero: evita drammi inutili. Sul lavoro arriva un segnale inatteso che apre nuove visioni.

PESCI

Cari Pesci, emotività alle stelle, ma in senso positivo: creatività, empatia, intuizioni. In amore tornano intensità e romanticismo. Sul lavoro occhio alle distrazioni: serve concretezza. Ottimo il weekend per riposare e rigenerarti.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 23 NOVEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: ritorna l’ottimismo: vuoi esplorare, provare, uscire dalla routine. Amore brillante per chi cerca nuove conoscenze. Emotività alle stelle, ma in senso positivo: creatività, empatia, intuizioni. In amore tornano intensità e romanticismo.