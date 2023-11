Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 19 novembre 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 19 novembre 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, le stelle non hanno il potere di rimarginare le ferite d’amore. Purtroppo… Il transito di Venere permette di agire con libertà, arriva una buona intraprendenza. Per quanto riguarda il lavoro, la fine di questo mese porta una buona capacità di azione.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 19 novembre 2023), nel corso della settimana siete stati polemici; ma questo solo perché volete avere certezze, stabilire se una persona è dalla vostra parte oppure no. Cercate di evitare. Per quanto riguarda il lavoro, siate ottimisti. Il vento è girato o sta per girare. Coraggio.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, se vi piace una persona, corteggiatela. Fatevi avanti con coraggio e fiducia. Sfruttate il buon aspetto di Venere, non potete aspettarvi risultati se non vi mettete in gioco. Lavoro? Anche se guadagnate di più sarete costretti a tamponare qualche falla economica.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in questo momento forse manca slancio erotico nella coppia, probabilmente perché ci sono tante preoccupazioni e problemi nel lavoro. Possibile qualche incomprensione. Tenete duro. Passerà presto.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 19 novembre 2023), il rapporto con gli amici vi darà forza per superare qualsiasi dubbio. Per quanto riguarda il lavoro, dovete dimenticare le prime due settimane di novembre, alcuni progetti non sono partiti, ci sono stati ritardi per svariati motivi.

PESCI

Cari Pesci, il mese più pesante in amore è stato quello di ottobre che ormai è ampiamente alle spalle, questo non significa che manchi l’amore ma è probabile che circostanze esterne al rapporto abbiano determinato qualche dubbio. Per quanto riguarda il lavoro, la fine di questo mese porta un rallentamento nei progetti.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 19 NOVEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: il transito di Venere permette di agire con libertà nella sfera sentimentale.