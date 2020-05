Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 17 maggio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 17 maggio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, oggi (domenica 17 maggio 2020) sarete piuttosto agitati, meglio evitare lo stress e cercare di mantenere la calma… Attenzione all’amore, la Luna è opposta in particolare nel pomeriggio. Lavoro? Pensate al futuro, ma con calma.

SCORPIONE

Cari Scorpione, oggi in amore potrebbe esserci un po’ di agitazione ma i nuovi incontri non vanno sottovalutati. Dovete fidarvi del vostro intuito. Cercate un po’ di pace in modo da poter pensare ai vostri progetti senza problemi e senza distrazioni esterne.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, oggi (17 maggio) l’energia crescerà con il passare delle ore, nonostante la mattinata sarà sottotono per il pomeriggio sono attesi grossi miglioramenti. Attenzione allo stress, cercate un po’ di relax.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo Paolo Fox la giornata inizierà bene, ma il pomeriggio non sarà altrettanto soddisfacente… Oggi (17 maggio) cercate di evitare i problemi, lo stress e le discussioni. Non è il momento di litigare.

ACQUARIO

Cari Acquario, oggi riposatevi. In amore, se ci sono stati problemi, ma finalmente durante la giornata si potrà chiarire e rimediare ad eventuali errori. State attenti sul lavoro, ci potrebbero essere stati problemi economici nell’ultimo periodo.

PESCI

Cari Pesci, per voi si prospetta una giornata di metà maggio sottotono, non fate troppo e cercate di non stancarvi. In amore bisogna fare attenzione, ricordatevi che tradire non è una soluzione. Non lo è mai. I problemi di coppia potrebbero essersi accentuati se si è stati molto vicini ultimamente…

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 17 MAGGIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: la giornata non partirà benissimo, ma con il passare delle ore ci saranno grossi miglioramenti sopratutto sul fronte dell’amore.

