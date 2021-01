Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 17 gennaio 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 17 gennaio 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, oggi – 17 gennaio 2021 – la Luna sarà dalla vostra parte, favorendo i rapporti di coppia, quelli sociali e l’aspetto economico. Anche dal punto di vista lavorativo sono in arrivo buone notizie. Avanti così!

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – domenica 17 gennaio 2021 -, il weekend vi donerà più energia che se andrà nella direzione dell’amore… Pronti ai fuochi d’artificio? Un feeling particolare potreste averlo con Capricorno e Vergine, anche con il Leone nonostante qualche intoppo recente.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, oggi la Luna in opposizione potrà arrecare qualche fastidio e creare perplessità, ma l’importante è poi recuperare. Durante questo weekend state diventando più concreti nei sentimenti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, oggi – come ieri – riuscirete a risolvere un problema che vi sembrava una montagna, anche grazie all’aiuto di un parente o di un amico/a. Se avete questioni aperte, meglio chiarirvi in questi giorni… Aspettare ancora non darebbe i frutti sperati.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Fox di oggi (domenica 17 gennaio 2021), vi aspetta una giornata particolare. Possibile scontro con il capo o comunque con chi limita il vostro raggio d’azione. Amate la libertà, ma dovrete prendere le cose con calma…

PESCI

Cari Pesci, durante la giornata di oggi – 17 gennaio – sarete pieni di amore e generosità. Attenzione però: un piccolo disagio potrebbe riversarsi in amore e nei rapporti con gli altri. Il quadro astrale oggi vi porta ad avere difficoltà nell’esprimere i vostri sentimenti.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 17 GENNAIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: in arrivo più energia. Riversatela nell’amore, fidatevi.

