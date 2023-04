Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 16 aprile 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 16 aprile 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in amore arrivano bei progetti, soprattutto per le coppie stabili che possono pensare a convivenze e matrimoni. Sul lavoro strada in discesa. Potete dimostrare diche pasta siete fatti e ottenere grandi cose.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 16 aprile 2023), in amore sarebbe meglio evitare le solite gelosie. Per quanto riguarda il lavoro, invece, concentratevi di più perché ultimamente non siete molto volenterosi di rimboccarvi le maniche. Prendetevi magari qualche giorno di pausa, per poi ripartire più forti di prima.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore vi sentite un po’ confusi, forse vi siete fidati delle persone sbagliate. Per quanto riguarda il lavoro iniziate a fare scelte di cui siate davvero convinti. Lasciate perdere le sfide, perché questo non è il momento più propizio. Arriveranno tempi migliori, per ora tenetevi stretto ciò che avete, e non è poco.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, attenzione in amore perché questa giornata è un po’ confusa e strana. Sul lavoro tutto procede bene quindi continuate di questo passo. Avete le carte in regola per ottenere grandi cose. Dimostrate che sarete in grado di meritare questo successo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 16 aprile 2023), avete un grande bisogno di conferme in amore e la luna non darà una mano da questo punto di vista. Attenzione. Sul lavoro inizia una fase di ripresa anche se c’è ancora qualche problemino da risolvere.

PESCI

Cari Pesci, per godere dell’amore dovrete aspettare il 20 del mese. Sul lavoro le novità sono tante quindi sfruttate al meglio ogni occasione che vi si presenterà davanti. Fatevi trovare pronti, se non volete litigare con chi vi circonda. O farvi superare da qualche collega che farà di tutto per mettervi il bastone fra le ruote.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 16 APRILE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: avete le carte in regola per ottenere qualcosa di speciale.