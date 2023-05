Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 14 maggio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 14 maggio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, bello questo cielo che vi rende intraprendenti e pieni di voglia di amare. Sul lavoro siete sempre troppo impegnati anche se mancano i risultati per ora. Ma non temete perché presto arriveranno anche quelli, dovete solo avere pazienza.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 14 maggio 2023), in amore se siete in attesa di un ritorno, sarete premiati da queste stelle. Sul lavoro arriva qualche novità dopo settimane di stasi. Abbiate un po’ di pazienza, finalmente la ruota gira.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, è arrivato il momento di dedicare le vostre energie al partner. Sul lavoro, invece, siete pieni di impegni e questo vi sta un po’ stancando. Siete infatti stanchi della solita routine ma ora siete solidi e fortificati.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, questa giornata è molto interessante per l’amore così come tutta la prossima settimana. Sul lavoro attenzione a qualche ostacolo. Forse qualcosa non sta andando secondo i piani, ma tutto si aggiusterà. Abbiate solo un po’ di pazienza.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 14 maggio 2023), se avete dubbi in amore cercate di risolverli e capire se avete affianco la persona giusta. Sul lavoro inizia una nuova fase di ripresa. Tutto si aggiusterà. Abbiate un po’ di pazienza.

PESCI

Cari Pesci, state vivendo un bel momento in amore dove vi sentite più innamorati che mai. Sul lavoro novità in arrivo soprattutto per chi sta aspettando una promozione da un po’. O magari un bell’aumento di stipendio, d’altronde ve lo siete meritati. Tutti pendono dalle vostre labbra perché siete credibili.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 14 MAGGIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: in amore siete follemente presi e innamorati come non mai. Sul lavoro finalmente potrete avere un aumento o nuove soddisfazioni. Fatevi trovare pronti e godetevi il successo.