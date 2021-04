Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 11 aprile 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 11 aprile 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, quella di oggi sarà una giornata molto positiva in amore. Chi è single da tempo potrà finalmente trovare qualcuno che gli farà battere il cuore. Le incertezze tutto sommato non mancano, ma dovete imparare a prendere tutto con più serenità, soprattutto se si tratta di un nuovo impiego o una nuova storia. Bene il lavoro.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 11 aprile 2021), avete parecchi dubbi sul comportamento del partner per cui potreste chiedergli spiegazioni. Valutate se è il caso di continuare insieme o è meglio separarsi definitivamente. Venere positiva può portarvi a prendere la giusta decisione e vivere intense emozioni. Bene il lavoro.

GEMELLI

Cari Gemelli, durante la giornata di oggi e in generale in questo periodo siete insoddisfatti della vostra vita e il momento complesso che tutti viviamo certo non aiuta a ritrovare il sorriso. Con la Luna favorevole però in questa giornata le cose vi sembreranno meno complicate del solito. Siate quindi fiduciosi.

CANCRO

Cari Cancro, quella di oggi sarà una giornata sottotono. Avete tanti dubbi per la testa e momenti no. Cercate di non prendervela e di fare buon viso a cattivo gioco, migliorando il migliorabile. Sul lavoro conviene muoversi con prudenza e non fare il passo più lungo della gamba. In amore valutate se è il caso di voltare pagina.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giornata all’insegna del nervosismo: cercate di non farvi travolgere dalle polemiche, perché altrimenti con il vostro carattere forte finireste per dire qualche parolina di troppo e rovinare rapporti importanti. In amore siete chiamati a prendere delle decisioni pesanti. Buona energia.

VERGINE

Cari Vergine, l’amore procede a rilento e vorreste maggiori certezze. Sentite proprio che c’è qualcosa nella vostra routine che non va per il verso giusto. Migliora però la situazione sentimentale, con alcuni dubbi che finalmente si dissipano. Fase di recupero anche sul lavoro, insomma, il peggio sta per finire.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 11 APRILE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: ottime prospettive sul fronte lavorativo e soprattutto sentimentale.

