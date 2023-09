Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 10 settembre 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 10 settembre 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, bisogna che facciate pace con il partner ed è la giornata giusta per farlo. Sul lavoro meglio non fare troppo, prendetevi una pausa per ricaricare le batterie. Avete bisogno di un po’ di relax e di staccare la spina.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 10 settembre 2023), Venere entra nel segno e porta una bella dose di energie rinnovate. Sul lavoro potrebbero esserci cambiamenti in positivo. Spesso cambiare aria fa solo bene, specie se siete stanchi della solita routine. Avete bisogno di stimoli nuovi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, che bella questa domenica per i sentimenti. Sul lavoro evitate le discussioni con i colleghi. Potreste innervosirvi in amore ma cercate di restare tranquilli. Sul lavoro iniziate a muovervi per cercare nuovi progetti. Magari potete pensare di comprarvi casa o di aprire un mutuo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, il cielo parla d’amore quindi godetevi queste belle emozioni. Può essere il momento giusto per chi cerca un partner di trovarlo, anche quando meno ve l’aspettate. Sul lavoro attenzione solo alle spese di troppo. Ultimamente ne avete avute di eccessive.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 10 settembre 2023), è arrivato il momento di fare una scelta in amore. Sul lavoro, c’è un po’ di stress ma non dovete demordere proprio adesso.

PESCI

Cari Pesci, potreste innervosirvi in amore ma cercate di restare tranquilli. Sul lavoro iniziate a muovervi per cercare nuovi progetti. Può essere il momento propizio per lanciarsi in nuove avventure. Valutate pro e contro e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Fa parte del gioco. Dovete essere bravi a fare buon viso a cattivo gioco e risolvere i problemi che si presentano.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 10 SETTEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: in amore lanciatevi in nuove avventure, e anche sul lavoro potete puntare a progetti ambiziosi.