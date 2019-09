Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 22 settembre 2019 | Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Paolo Fox, il guru degli astrologi italiani, torna con le sue previsioni anche oggi, domenica 22 settembre 2019. Il suo oroscopo è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia.

Ma cosa prevede Paolo Fox per oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, domenica 22 settembre 2019, per i segni del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Quali saranno i segni fortunati e quelli meno fortunati? Vediamolo insieme:

SAGITTARIO

I nati sotto il segno del Sagittario, reduci da due giornate a 100 all’ora, sono stanchi e hanno bisogno di riposo. Questa domenica cade giusto a pennello. Secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox, le relazioni saranno favorite però resterà un certo nervosismo nell’aria. In generale c’è stato un miglioramento ma non sul lavoro dove permangono alcuni conflitti. Attenzione a non alimentarli.

CAPRICORNO

Oggi, domenica 22 settembre 2019, i Capricorno vivranno una giornata di test. Esperimenti che saranno utili per capire se un rapporto funziona o meno. Ragionate bene. Oggi potreste poi sollevare un polverone per nulla, dunque fate attenzione a non esagerare con parole e gesti. Dosatevi un po’. La forma fisica è in calo.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

ACQUARIO

La giornata di oggi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, sarà valida e anticiperà una settimana molto interessante sotto tanti punti di vista per quanto riguarda gli Acquario. Prima però riconquistate i vostri spazi sia in amore sia nel resto. Entro ottobre c’è la necessità di pianificare alcuni discorsi. Programmate un po’ di più la vostra vita.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox oggi per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione | Domenica 22 settembre 2019 Oroscopo Paolo Fox oggi per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro | Domenica 22 settembre 2019 Oroscopo Paolo Fox di domani per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | 22 settembre 2019

Infine i Pesci: possibilità di recupero per chi ha vissuto una piccola tensione in amore. Fino ad ottobre avete carte vincenti, sfruttale. Tra oggi e domani dovrete verificare un sentimento che provate o forse non provate più. Chiarimenti su questo arriveranno ad ottobre, ma in molti avranno le idee chiare già nei prossimi giorni.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI E CANCRO

LE PREVISIONI DI OGGI PER LEONE, VERGINE, BILANCIA E SCORPIONE

Oroscopo Paolo Fox oggi: il segno fortunato del 22 settembre

Il segno più fortunato di oggi, tra quelli qui sopra elencati, secondo il guru degli astrologi italiani, è quello dell’Acquario anche se un po’ di pianificazione per il futuro sarebbe gradita. Bene nel complesso anche i Pesci anche se urgono chiarimenti in amore.

TUTTI GLI OROSCOPI