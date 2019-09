Oroscopo Paolo Fox oggi | 20 settembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Venerdì 20 settembre 2019 – Non è un vero buongiorno senza l’oroscopo di Paolo Fox, considerato da sempre il guru degli astrologi in Italia. Il suo oroscopo è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia. Doti che l’astrologo mette sempre in mostra quando è ospite di trasmissioni televisive come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri e in radio su LatteMiele.

Ma cosa prevede Fox per oggi? Quali sono i segni fortunati della giornata? E quelli meno fortunati? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, venerdì 20 settembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli e Cancro:

ARIETE

Amici dell’Ariete, per voi si aprono le porte di un fine settimana di grande forma: sarete molto efficienti sul lavoro già a partire da questo venerdì. In questa giornata però ci sarà spazio anche per l’amore. Con il partner va già tutto a gonfie vele, ma è il momento di fare progetti più seri per il futuro. Anche il partner ve lo chiede, quindi bisogna scegliere a cosa dare priorità. Qualche contrattempo in famiglia, ma nulla di preoccupante.

TORO

Per il Toro, invece, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox segnala l’influenza di Urano, il pianeta del cambiamento. Aspettatevi dunque qualche modifica sostanziale in un settore della vostra vita sul quale contate moltissimo, come ad esempio il lavoro. Trovate il coraggio di fare una scelta importante, seppur divisiva. Nel frattempo, rifugiatevi nell’amore nei momenti di sconforto, è proprio grazie al partner che riuscirete a prendere le decisioni più difficili.

GEMELLI

Amici dei Gemelli, in questo venerdì 20 settembre 2019 è importante dedicare tutte le vostre energie al dialogo. Quante incomprensioni e quanti litigi si riuscirebbero a evitare se tutti imparassimo a parlare di più guardandoci negli occhi! Cercate di farlo da oggi, soprattutto in amore. Se siete single, non esitate a corteggiare una persona che vi fa battere il cuore da molto tempo.

CANCRO

I nati sotto il segno del Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, arrivano a questo venerdì dopo una settimana molto impegnativa. Siete stati protagonisti di battibecchi e polemiche, soprattutto in amore, sfociate in una vera e propria crisi. Le stelle però tornano a sorridervi e già oggi avrete modo di ricomporre la frattura. Attenzione alle novità in famiglia, soprattutto nel weekend.

Il segno fortunato del 20 settembre

Il segno fortunato secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox è sicuramente quello dell’Ariete, che dopo un periodo di appannamento fisico torna grande protagonista della propria vita. Soprattutto in ambito professionale, tenete duro e aspirate ai più alti traguardi, avete tutte le carte in regola per riuscirci.