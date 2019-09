Oroscopo Paolo Fox oggi | 18 settembre 2019 | Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi italiani. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni tv come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri e in radio su LatteMiele.

Ma cosa prevede Fox per oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, mercoledì 18 settembre 2019, per i segni del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, una giornata in cui avrete gran voglia di fare, sotto ogni punto di vista. Viaggiate, uscite, insomma, interrompete la solita routine. Se possibile, fatevi accompagnare da qualche parente o amico o persona fidata, in modo da sentirvi meno soli. In ogni caso, non trascurate il lavoro, anche se questa non vi sembra una fase molto promettente. Non temete, presto arriveranno grandi soddisfazioni.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, ci sono discussioni di troppo a cui dovete far fronte, sia con gli amici che con il vostro partner. Tenete a bada il vostro nervosismo, anche perché in questo modo non risolverete nulla. Inoltre non trascurate il meritato riposo e il sonno necessari per rendere al massimo. Solo così potrete raggiungere i vostri obiettivi. Una buone dose di relax, inoltre, vi aiuterà ad essere di buon umore.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

ACQUARIO

Cari Acquario, la giornata di oggi secondo l’oroscopo di Paolo Fox è da vivere all’insegna del riposo e del relax. Ultimamente infatti siete stati dietro a troppe discussioni e questioni lavorative da risolvere, che vi hanno sottratto tempo ed energie. Approfittatene per stare maggiormente con le persone amate, dal vostro partner ai familiari. Se è necessario, prendetevi qualche giorno di ferie, viaggiate, dedicatelo a voi stessi. Il vostro umore ne trarrà beneficio.

PESCI

Potrebbero interessarti Oroscopo oggi Paolo Fox, Branko e TPI: le previsioni del giorno | 18 settembre 2019 Oroscopo Paolo Fox oggi per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione | 18 settembre 2019 Oroscopo Paolo Fox oggi per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro | 18 settembre 2019

Amici dei Pesci, una giornata quella di oggi 18 settembre 2019 davvero fortunata in amore. Come se Cupido con la sua freccia vi avesse colpito. Approfittatene perché potrebbe esserci finalmente una persona il cui cuore batte per voi. L’amore, inoltre, in un periodo complicato come questo, può essere il rifugio migliore contro lo stress e il caos della vita quotidiana. Specie sul lavoro, infatti, non mancano le difficoltà.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI E CANCRO

LE PREVISIONI DI OGGI PER LEONE, VERGINE, BILANCIA E SCORPIONE

Oroscopo Paolo Fox oggi: il segno fortunato del 18 settembre

Il segno più fortunato di oggi secondo il guru degli astrologi italiani è quello dei Pesci. Specie in amore si aprono per il vostro segno grandi prospettive, che vi porteranno a trovare finalmente l’anima gemella.