Oroscopo Paolo Fox oggi | 17 settembre 2019 | Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni tv come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri e in radio su Latte e Miele.

Ma cosa prevede Fox per oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, martedì 17 settembre 2019, per i segni del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, finalmente per il vostro segno non ci sono più stelle così negative, e questo è già un passo avanti importante. Avete però Marte dissonante, e questo potrebbe provocarvi grandi tensioni sotto tanti punti di vista. Lo stress in particolare potrebbe toccare il suo apice nel fine settimana, per cui mantenete la calma e la pazienza, perché le cose miglioreranno presto. In generale avete vissuto un’estate più che soddisfacente, e questo vi deve far ben sperare.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi avete molte cose da fare, ma al tempo stesso anche le idee chiare su come affrontare i vari impegni. Per questo non sopportate chi prova a intromettersi nei vostri affari. Permalosi come pochi, non sopportate rimproveri e ramanzine, anche se fatte a fin di bene. Non riversate eventuali tensioni a livello lavorativo sulla famiglia e gli affetti più cari, per evitare dubbi e litigi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi dovete fare particolare attenzione alla giornata di oggi 17 settembre 2019, ma anche a quelle di mercoledì e giovedì, perché potreste dover sopportare parecchio stress e arrabbiature. Le cose però miglioreranno a brevissimo. Già da venerdì, infatti, avrete ottime risposte sia in amore sia in generale nei rapporti interpersonali.

PESCI

C’è chi prova in ogni modo a mettervi il bastone fra le ruote, ma voi andate avanti per la vostra strada e non dategliela vinta. Riuscirete infatti a recuperare soprattutto tra ottobre e novembre, togliendovi grandi soddisfazioni. Giornate positive anche fino a giovedì: approfittatene per riposarvi e recuperare energie perdute, oltre che ritrovare fiducia nelle vostre capacità. Questa prima parte di settembre, infatti, vi ha visto accumulare parecchia tensione.

Oroscopo Paolo Fox oggi: il segno fortunato del 17 settembre

Il segno più fortunato di oggi secondo il guru degli astrologi italiani è quello dell’Acquario: questo è un periodo piacevole per voi, state cercando di riprendervi da una pessima estate, avete riscontrato problemi fisici che ancora vi danno qualche noia, ma vedrete che evitando di esagerare tutto andrà per il meglio.