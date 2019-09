Oroscopo Paolo Fox oggi | 17 settembre 2019 | Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Paolo Fox è considerato il guru degli astrologi italiani. Il suo oroscopo è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri ma non solo.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi? Di seguito le previsioni di oggi, martedì 17 settembre 2019, per i segni del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

LEONE

Amici del Leone, gestite al meglio i rapporti e le relazioni con gli altri, sfruttando Mercurio e Venere favorevoli. Tra venerdì e sabato, inoltre, potreste approfittarne per fare nuovi importanti viaggi e stringere nuovi contatti. Le cose procedono per il verso giusto, per cui se avete dei progetti grossi in ballo, datevi da fare affinché possano realizzarsi. Mettetecela tutta, soprattutto da qui a novembre. Le stelle vi assistono, anche in amore.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi dovete prepararvi a dei giorni davvero positivi dal punto di vista delle stelle. Tanta fortuna per il vostro segno tra domani, martedì, e giovedì: potreste vivere nuove occasioni o amori interessanti da sfruttare. Questo in generale è per voi un periodo davvero fortunato, in cui finalmente, dopo tanti sacrifici, raccogliete i frutti del vostro duro lavoro. Tante soddisfazioni in arrivo.

BILANCIA

Amici della Bilancia, nella giornata di oggi 17 settembre 2019 e in generale in tutta questa settimana non mancheranno i disguidi e le emergenze da dover affrontare secondo l’oroscopo di Paolo Fox. La vostra pazienza sarà messa a dura prova, per cui mantenere la calma e i nervi a posto, perché potreste sbottare facilmente. Siete particolarmente stanchi e affaticati, e questo potrebbe riversarsi sui rapporti interpersonali. Bene l’amore nei prossimi giorni, specie tra venerdì e sabato.

SCORPIONE

Cari Scorpione, grande agitazione e stress per il vostro segno secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: vivete ormai da tempo un periodo no, ma per fortuna sta per terminare. La luce fuori dal tunnel è vicina, dovete solo avere un po’ di pazienza. In amore ancora alcuni aspetti da chiarire. Se la storia che state vivendo non vi soddisfa più e volete voltare pagina, il consiglio è quello di aspettare fino a ottobre.

Oroscopo Paolo Fox oggi: il segno fortunato del 17 settembre

Il segno fortunato di oggi è sicuramente quello della Vergine: avete un quadro astrale davvero positivo, che vi porterà grande successo in tutti i campi. In amore possibili nuovi incontri per chi è single.