Oroscopo Paolo Fox oggi | 14 settembre 2019 | Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Paolo Fox è considerato il guru degli astrologi italiani. Il suo oroscopo è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri ma non solo.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi? Di seguito le previsioni di oggi, sabato 14 settembre 2019, per i segni del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

LEONE

Cari amici del Leone, Urano nel segno avrà qualche conseguenza negativa sul vostro stato d’animo e sul vostro umore. Potreste infatti ricevere nella giornata di oggi una notizia che vi farà sobbalzare. Si prospettano infatti grossi cambiamenti nella vostra vita.

Non siate così negativi, del resto – come si dice – non tutti i mali vengono per nuocere. Forse a volte guardate le cose da una prospettiva sbagliata: siate più ottimisti.

VERGINE

Cari amici della Vergine, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi 14 settembre 2019 vi vede finalmente capaci di cambiare la vostra vita sentimentale. Se una storia non vi soddisfa più, forse è il caso di chiuderla definitivamente. In generale, in tutti i campi liberatevi di tutto quello che non vi soddisfa.

Soprattutto in amore, se vi rendete conto che il rapporto è a senso unico e la passione si è spenta, è meglio voltare pagina. Meglio dirsi le cose come stanno.

BILANCIA

Amici della Bilancia, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi vi vede in questo weekend particolarmente dediti agli altri e ai loro bisogni. Avete voglia di dedicarvi a chi vi circonda e rendervi utili soprattutto nei rapporti con i vostri familiari. Passate del tempo con loro.

In amore dimostratevi più disponibili con il partner e non trascuratelo. Tutto questo vi farà sentire meglio e vi renderà più leggeri e sereni.

SCORPIONE

Cari Scorpione, la Luna in Pesci vi rende particolarmente passionali ed erotici in questo sabato 14 settembre. Per chi ha un partner si prevede una giornata davvero bollente. D’altronde nelle ultime settimane vi siete dedicati poco alla sfera sentimentale.

Chi invece è single potrebbe approfittarne per fare nuove conquiste: risulterete irresistibili. Approfittatene.

Oroscopo Paolo Fox oggi: il segno fortunato del 14 settembre

Il segno fortunato di oggi è quello dello Scorpione. In amore in particolare passione al top sia per chi vive una storia consolidata che per chi è single.