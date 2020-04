Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 7 aprile 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 7 aprile 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di Paolo Fox la giornata di domani vedrà l’amore tormentarvi nel profondo, c’è qualcosa che non va, in realtà già da tempo, ma in questo periodo tutto è più enfatizzato e gli scheletri non entrano più nell’armadio. Avete voglia di uscire, di incontrare persone, ma non potete. Il lavoro anche è ancora piatto.

SCORPIONE

Cari Scorpione, siete entrati in una fase di recupero dal punto di vista fisico ma anche mentale. Avete tanta voglia di amare, e allora dimostrate quello che provate al vostro partner, alla vostra famiglia. Questo è un periodo importante per i sentimenti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di domani del guru delle stelle la giornata sarà ideale per recuperare terreno in amore, avete voglia di stare con la persona che amate, le emozioni non saranno da meno, sarà una giornata importante. Nel lavoro cercate di rimanere positivi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo Paolo Fox la giornata di domani dovrebbe essere più tranquilla di come si presenta, avete voglia di attaccar briga, le discussioni sono quasi all’ordine del giorno per voi, ma potrebbero ritorcertisi contro, quindi volate basso. In amore fate il possibile per risolvere i problemi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo il guru delle stelle la giornata di domani vi vede entrare in uno strano loop, avete voglia di cambiare, forse un trasferimento potrebbe rianimare la vostra scintilla. Questo è sicuramente il momento adatto per riflettere a fondo sul da farsi. Massima attenzione nel lavoro.

PESCI

Cari Pesci, il guru delle stelle vi consiglia di essere più positivi, l’amore è ancora molto complicato in questo periodo, avvertite tanto stress e non riuscite più a ragionare lucidamente, sarebbe meglio evitare gli scontri diretti, piuttosto provate a distrarvi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 7 APRILE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: siete entrati in una fase di recupero sia fisico che mentale e avete tanta, tanta voglia di amare ed essere amati.

