Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 8 dicembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, domenica 8 dicembre? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre tanti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 8 dicembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, sono giorni in cui siete molto sul “chi va là”. Vi sentite precari e dunque non sapete come prendere le situazioni. Il desiderio di avere delle certezze potrebbe portarvi a compiere dei passi falsi. Fate molta attenzione. Tra dicembre e gennaio dovrete fare delle scelte che riguardano il lavoro.

TORO

Questo è un cielo che parte bene, con ottimi presupposti, per i Toro. Ora siete un po’ più soddisfatti rispetto ai giorni precedenti. Chi non ha ufficializzato una storia d’amore potrebbe farlo a breve. Gli incontri che fate in questo weekend potrebbero essere molto importanti.

GEMELLI

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, per i Gemelli c’è una condizione di maggiore positività in vista del futuro. Se ci sono stati dei problemi sentimentali ora Venere non è più opposta e si ragiona. Fate attenzione però, il pericolo è dietro l’angolo.

CANCRO

Cari Cancro, avete bisogno di un po’ di calore familiare. Giove, Venere, Urano e Saturno sono in opposizione dunque non è proprio un periodo eccezionale. Nel lavoro potreste andare bene, ma c’è qualcuno che vi rema contro.

LEONE

Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani in amore potreste aver bisogno di certezze, cercate di chiarire prima che la Luna diventi dissonante. Vi state risvegliando da una fase un po’ polemica, è un periodo di novità sia nel lavoro che nei sentimenti.

VERGINE

Cari Vergine, dovreste farvi valere di più, se avete subìto delle ingiustizia ora siete in grado di dire la vostra. Se siete in una situazione di incertezza, a breve farete una scelta definitiva. Preparatevi a un chiarimento.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 8 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, sarà quello del Toro: i nati sotto questo segno godranno di ottime notizie in ambito sentimentale. Novità in arrivo.

