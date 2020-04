Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 5 aprile 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, domenica 5 aprile 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 5 aprile 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, quella di domani sarà una giornata molto intensa e piena di cose da fare. Anche se siamo in pieno weekend, infatti, gli impegni non mancano. Venite infatti da giorni difficili, ma adesso avere ritrovato energia e voglia di impegnarvi.

TORO

Cari Toro, per voi si prevede una giornata un po’ sottotono. Siete infatti giù di morale, e solo alla fine di questa domenica recupererete un po’. A volte vorreste che le vostre idee e i vostri progetti venissero maggiormente apprezzati, ma non sempre è facile. Potreste infatti finire per scontrarvi con chi la pensa diversamente da voi. Attenti dunque alle parole che usate.

GEMELLI

Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani vivrete delle emozioni davvero importanti. D’altronde Venere a breve sarà nel segno e ci rimarrà fino ad agosto. Un’opportunità da cogliere al volo, specie per chi è single e in cerca di un nuovo partner. Bene nelle prossime settimane il lavoro. Soprattutto a maggio le cose andranno meglio, per cui preparatevi a vivere un periodo sereno. Portate avanti i vostri progetti.

CANCRO

Cari Cancro, questo come ve ne sarete accorti è un periodo davvero complesso per il vostro segno. D’altronde Saturno contro non è mai una buona notizia. In generale negli ultimi due anni avete vissuto e affrontato vari problemi, ma adesso inizia una fase di recupero. Per qualche settimana Saturno non sarà più contrario: approfittatene per vedere il mondo sotto un’altra ottica.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox preparatevi a vivere grandi emozioni, perché avete un quadro astrale molto positivo. Non è da tutti infatti avere la Luna nel segno e a breve anche Venere favorevole. In generale si apre un periodo favorevole in cui farvi apprezzare dagli altri. Non fatevi prendere però dalla smania di voler ottenere tutto e subito.

VERGINE

Cari Vergine, la vostra vita dovrebbe forse prendere una piega diversa o quanto meno dovreste prestarci maggiore attenzione. Soprattutto se dovete prendere decisioni importanti, cercate di farlo mantenendo la calma, senza esagerare o rischiare troppo ma con la giusta lucidità. In generale vivete un weekend positivo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 5 APRILE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, è quello del Leone: avete la Luna nel segno e a breve anche Venere favorevole. Che volete di più?

