Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 29 dicembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 29 dicembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, qualcosa si è inceppato nella macchina della vostra creatività. Non riuscite più a rendere a lavoro come un tempo e questo vi fa stare molto male. Non preoccupatevi, si tratta solo di un piccolo blocco che supererete presto.

SCORPIONE

Cari Scorpione, l’oroscopo di domani, 29 dicembre 2019, secondo Paolo Fox è positivo. Il vostro umore è in rialzo e con il partner è tornata una buon intesa, anche intrigante. Prendetevi un fine settimana per riaccendere la passione.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’oroscopo di domani prevede bollenti spiriti. Con il partner sarete travolti da un vortice di passione e passerete momenti davvero emozionanti, in casa e fuori casa. Avrete voglia di raccontare e raccontarvi, dopo un periodo un po’ troppo silenzioso.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, ci sono una serie di ricordi che, dal passato, continuano a riaffiorare nella vostra mente. In effetti non vi hanno fatto passare dei giorni di festa tranquilli e forse sono indice che dovete rivedere qualcosa nelle vostra vita. Prestategli più attenzione.

ACQUARIO

Cari Acquario, l’oroscopo di domani prevede che finalmente vi godrete del sano relax. Il dolce far niente sarà la vostra unica attività in una domenica in cui amerete anche riapprezzare alcune piccole gioie della vita. Tra queste i vostri affetti e qualche amico lontano giunto in visita.

PESCI

Cari Pesci, l’oroscopo di Paolo Fox vede in ripresa il campo sentimentale della vostra vita. Se avete attraversato di recente una bufera, ci sarà occasione di rimanere al sole per un bel po’, tranquilli e rilassati. Di sicuro qualcuno di voi non permetterà più a qualcuno di mettersi in mezzo alla propria relazione.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 29 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: l’amore torna bello, sorridente, pacifico. Ed è proprio la domenica adatta per fare pace se avete avuto una discussione!

