Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 29 dicembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, domenica 29 dicembre? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 29 dicembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, quella di domani sarà una giornata con parecchi dubbi in amore: vivete un po’ sul chi va là e questo vi rende particolarmente nervosi. Non vi fidate più del vostro partner? Possibili forti discussioni in amore, capite se è il caso di portare avanti i vostri progetti. Nonostante qualche ansia iniziale, le cose migliorano con il prosieguo della giornata.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox quella di domani sarà una giornata davvero positiva per il vostro segno. Sole e Luna in ottimo aspetto vi accompagnano e vi proteggono in tutto ciò che fate. Anche se Venere è dissonante, rimane comunque positiva e non intaccherà la vostra giornata. Attenti perché nei prossimi giorni la Luna cambierà aspetto e potrà causare qualche discussione.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, l’oroscopo di domani vede la Luna in trigono in un ottimo cielo per il vostro segno, per cui approfittatene per portare avanti con entusiasmo i vostri progetti. In generale è un periodo in discesa, soprattutto rispetto agli ultimi mesi. Luna e Venere in ottimo aspetto vi permettono di fare bene tutto ciò che volete. Cercate di trascorrere un felice Capodanno in compagnia delle persone che più amate.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

CANCRO

Cari Cancro, l’oroscopo di domani secondo Paolo Fox prevede tanto stress e nervosismo per il vostro lavoro. Cercate di rilassarvi e non pensarci, d’altronde capodanno è alle porte e potrete staccare il cervello e riposarvi. Questa domenica è perfetta se avete dei dubbi in amore da chiarire e verificare. Approfittate anche per chiarire eventuali discussioni in amore.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, Paolo Fox prevede qualche tensione in amore: se avete avuto dei litigi o siete indecisi sulla strada da intraprendere, affidatevi ai saggi consigli delle persone a voi più care. In amore, se siete single da tempo, potreste sentire un po’ di stress e tensione. Forse la colpa non è degli altri ma vostra, perché mettete l’eventuale partner troppo in soggezione.

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 29 dicembre 2019 Oroscopo Branko oggi, sabato 28 dicembre 2019: le previsioni segno per segno Oroscopo di oggi sabato 28 dicembre 2019: le previsioni delle stelle, segno per segno

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox vi state preparando ad un 2020 molto importante, che vi vedrà assoluti protagonisti. Ovviamente non basta il favore delle stelle, ma dovete essere voi bravi a gestire le cose al meglio e dare il massimo in ogni campo. Sul lavoro attenti ai rapporti con i colleghi e superiori: potreste arrabbiarvi facilmente, soprattutto se chi vi circonda non la pena come voi.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 29 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, sarà quello del Toro: giornata davvero positiva, in cui riuscirete a portare avanti con entusiasmo i vostro progetti.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI