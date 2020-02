Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 1 marzo 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 1 marzo 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, in amore siete chiamati a fare delle scelte importanti, soprattutto in amore. Cercate però di non far entrare nella coppia e nei rapporti con il partner i problemi di lavoro o personali che vi portate dietro. Sul lavoro potranno sbloccarsi situazioni importanti, approfittatene per chiudere situazioni scomode e che non rappresentano più nulla.

SCORPIONE

Cari Scorpione, giornata di grande nervosismo in amore per il vostro segno. Evitate se potete le discussioni, in particolare cercate di non riversare lo stress personale sul partner. Se invece la tensione riguarda proprio la coppia, cercate di capire se è il caso di proseguire insieme o meglio lasciarsi. Sul lavoro potreste ricevere a breve risposte importanti e tanto attese.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’oroscopo di domani di Paolo Fox vede Venere finalmente dalla vostra parte. Per il momento, tuttavia, non ci sono grandi novità dal punto di vista sentimentale. Cercate comunque di tenere sotto controllo l’ansia. Ottime occasioni anche sul piano lavorativo: dovete però essere più incisivi e sicuri in tutto ciò che fate e nelle decisioni che prenderete.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, molte cose potrebbero presto cambiare per il vostro segno. In amore, infatti, il passaggio di Venere dal 5 marzo potrebbe portare grandi novità. Già da oggi, però, siete passionali e pieni di erotismo, per cui se avete un partner preparatevi a godere di un weekend all’insegna della passione. Sul lavoro cercate di recuperare serenità.

ACQUARIO

Cari Acquario, l’oroscopo di domani di Paolo Fox vi invita ad essere più cauti e con i piedi di piombo soprattutto in amore. Questo periodo d’altronde è molto stressante per voi, ma dovete riuscire a evitare litigi e discussioni mantenendo la calma. Un consiglio: prima di parlare contate almeno fino a dieci. La Luna in opposizione può creare qualche conflitto sul fronte lavorativo.

PESCI

Cari Pesci, comincia una fase di recupero per il vostro segno dal punto di vista sentimentale. Avete bisogno di maggiore stabilità e serenità, per cui se avete delle decisioni importanti da prendere, non rimandate inutilmente. Sul piano lavorativo sono favoriti nuovi progetti.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 1 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno. Importanti cambiamenti in vista, ma riuscirete a recuperare serenità grazie all’influsso di Venere da 5 marzo. Già da questo weekend siete carichi di passione.

