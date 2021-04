Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 9 aprile 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 9 aprile 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, domani potrete vivere sensazioni strane: se ci sono due storie in ballo, massima prudenza. Per quanto riguarda il lavoro, fate un punto della situazione. Potrebbero esserci delle polemiche da calmare.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, si prospetta una giornata importante per l’amore e per chi cerca di ricucire un rapporto. Per quanto riguarda il lavoro, se dovete fare una proposta è meglio farla subito.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la situazione generale suggerisce maggior attenzione in amore: qualcosa non sta andando come dovrebbe. Capitolo lavoro: state accusando un po’ di stanchezza, cercate di capire perché.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la Luna domani sarà interessante. Nel fine settimana però potrebbero sorgere battibecchi in amore. Per quanto riguarda il lavoro, previsto del nervosismo. Da mercoledì prossimo si riparte.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, il cielo è positivo, ma non esagerate: non siate precipitosi in amore anche se vorreste. Per quanto riguarda il lavoro, c’è qualcuno che ha delle belle opportunità: non siate spaventati.

PESCI

Cari Pesci, coloro che vogliono vivere un nuovo amore avranno stelle favorevoli. Per quanto riguarda il lavoro, la Luna nel segno potrebbe portare una buona concentrazione.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 9 APRILE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: concentrazione sul lavoro. Volete un nuovo amore? Stelle favorevoli, buttatevi.

