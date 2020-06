Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 5 giugno 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 5 giugno 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo Paolo Fox sono favorite domani, 5 giugno, le nuove relazioni. Le stelle infatti vi sorridono specie per quanto riguarda l’amore. Avete la Luna favorevole, quale miglior alleato per conquistare la persona che vi piace? Sul lavoro invece i problemi non mancano. Cercate di non buttarvi giù. Si tratta solo di un periodo, ma le cose miglioreranno presto.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani giornata davvero positiva per quanto riguarda le possibilità di veder nascere nuovi amori e relazioni. Il passato ormai è passato, per cui guardate al futuro con ottimismo. Non fate in modo che vecchi scheletri ostacolino il presente. Sul lavoro recuperate e ritrovato un po’ dell’entusiasmo perduto.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete la Luna nel segno, eppure i problemi e le tensioni non mancano. Queste ansie vi tolgono il sonno e vi rendono parecchio nervosi. Momento no anche in amore a causa di Marte e Venere in opposizione. Sul lavoro attenzione e cautela: non fate errori banali.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox dovete fare molta attenzione soprattutto nei rapporti con le persone della Bilancia. Potrebbero esserci infatti dei malintesi che vi faranno arrabbiare e intristire. Non trascurate la vostra famiglia, soprattutto in caso di necessità, sono d’altronde le persone che vi vogliono più bene in assoluto. Bene il lavoro.

ACQUARIO

Cari Acquario, la relazione che state vivendo non va come vorreste, tanto che qualcuno di voi potrebbe essere spinto a tradire. Sul lavoro, invece, potrebbero esserci cambiamenti significativi in vista, soprattutto per chi vorrà dare una svolta alla propria carriera. Ponderateli sempre con calma.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, questa è una giornata davvero ottima in amore. Se avete avuto discussioni con il partner, parlatevi e chiarite. Evitate in ogni caso tensioni e ulteriori inutili litigi. Sul lavoro potrebbero arrivare nuove proposte, magari da parte di un vostro amico.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 5 GIUGNO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: ottime prospettive soprattutto in amore, potrete fare incontri importanti. Bene anche il lavoro.

