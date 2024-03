Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 29 marzo 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 29 marzo 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, inutile continuare a pensare a un passato che non vi entusiasma, per usare un eufemismo, o per meglio dire che vi ha reso infelici. Voltate pagina e concentratevi sul futuro con maggiore ottimismo. Se siete ancora single è il momento di superare la batosta e rimettersi in cerca. Sul lavoro siate decisi e capite cosa desiderate, e soprattutto comunicatelo a chi di dovere.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 29 marzo 2024), in amore potrebbero esserci litigi e conflitti. Cercate di usare tutta la vostra diplomazia e non dire parole di troppo, potreste pentirvene. Sul lavoro occhio a possibili complicazioni. Nei rapporti con il prossimo serve cautela e pazienza.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, lasciatevi alle spalle il passato e guardate al futuro con maggiore ottimismo. Insomma, non rimuginateci sopra. Sul lavoro potrebbe esserci un periodo di calo e di stress. Momento di stanca per chi dipende dai consensi del prossimo. Cercate di rendevi il più possibile indipendenti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, sarete piuttosto agitati in amore. Luna, Sole e Mercurio sono contrari, per cui ci vuole davvero poco per farvi perdere la pazienza e litigare con chi vi circonda. Usate un po’ di diplomazia, mordetevi la lingua. Sul lavoro tenetevi alla larga dalle provocazioni.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 29 marzo 2024), siete aperti a nuovi incontri e conoscenze. Vi sentite affascinati e pieni di carisma, per cui se c’è una persona che vi piace, potete conquistarla con entusiasmo. Sul lavoro vorreste cambiare aria. Riflettete sul da farsi.

PESCI

Cari Pesci, in amore è decisamente un giorno buono. Potete fare grandi conquiste. Se c’è una persona che vi piace, fatevi avanti con entusiasmo. Le promesse fatte in questa fase possono dare adito a grandi conquiste. Sul versante lavorativo Giove è favorevole. Ma non basta, dovete metterci del vostro. Se qualcosa non ha dato i propri frutti, lasciate perdere.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 29 MARZO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: oggi è un giorno buono, sotto tutti i punti di vista, approfittatene.