Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 23 giugno 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 23 giugno 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, preparatevi per un weekend emozionante da condividere con il partner. Sul lavoro se c’è stata qualche incomprensione con colleghi o capi, potrà essere chiarita. Sarete in grado di ottenere grandi cose in ogni campo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 23 giugno 2023), la luna è opposta quindi massima attenzione in amore perché si rischiano litigi per questioni futili. Sul lavoro c’è qualche piccolo problema ma verrà risolto a breve.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’amore sarà protagonista della seconda parte della giornata. I single dovrebbero mettersi più in gioco. Inutile rivangare il passato, guardate avanti e pensate al futuro con ottimismo. Sul lavoro meglio prendersi del tempo per capire bene cosa fare senza agire troppo d’impulso.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, se siete in coppia da tanto tempo non avrete grossi problemi se non qualche discussione. Sul lavoro non prendete decisioni affrettate se non avete le idee chiare. Insomma, non fatevi prendere dall’ansia e vedrete che tutto si aggiusta. Solo serve un po’ di fiducia in voi stessi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 23 giugno 2023), cercate di non farvi condizionare dai pensieri negativi in amore perché potrebbero rovinare tutto. Sul lavoro aspettatevi qualche cambiamento.

PESCI

Cari Pesci, le stelle parlano di forti emozioni da vivere in questa giornata e potreste anche dichiararvi alla persona che vi piace. Sul lavoro gli impegni sono tanti ma per avere risultati bisognerà farsi sentire e lavorare sodo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 23 GIUGNO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: preparatevi a vivere forti emozioni, ma anche a spingere forte sull’acceleratore di fronte alle difficoltà del presente sul lavoro.