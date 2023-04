Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 21 aprile 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 21 aprile 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in amore bisogna stare attenti, soprattutto alle discussioni. Per quanto riguarda il lavoro, invece, impegnatevi di più ma scegliete solo le cose in cui credete davvero. Saprete ottenere grandi cose e dimostrare a tutti di che pasta siete fatti. Attenzione alle finanze, avete speso oltre le vostre possibilità.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 21 aprile 2023), in amore sarete travolti dalle emozioni e dalle nuove passioni. Per quanto riguarda la sfera professionale siete di natura più propensi a lavorare in autonomia quindi indirizzatevi verso lavori di questo genere.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore preparatevi a qualche piccola discussione con il partner e al possibile ritorno di un ex. Sul lavoro ci vuole prudenza e anche un po’ di impegno in più. Dimostrate di che pasta siete fatti, ma occhio a chi proverà a mettervi il bastone fra le ruote.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore possono esserci tensioni quindi massima attenzione. Sul lavoro allontanatevi dalle cose che non vi danno soddisfazione. È ora di cambiare aria. Saprete dimostrare a chi vi circonda tutto l’affetto e la bontà di cui siete capaci.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 21 aprile 2023), in amore potrebbero esserci discussioni e anche qualche delusione. Lo stress è tanto e va tenuto sotto controllo. Sul lavoro, invece, impegnatevi perché le soddisfazioni sono dietro l’angolo.

PESCI

Cari Pesci, in amore potete finalmente vivere giornate serene e stare di più con il partner. Sul lavoro avrete modo di dimostrare tutto il vostro valore e finalmente anche gli altri se ne renderanno conto.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 21 APRILE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: dopo un periodo turbolento, torna il sereno nei rapporti con il partner.