Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 18 giugno 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 18 giugno 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, approfittate del weekend in arrivo per risolvere qualche litigio e discussione con chi amate. Inutile tenersi tutto dentro se qualcosa non va come vorreste. Marte in buon aspetto vi dà la giusta carica per fare bene sul lavoro, portate avanti con entusiasmo i vostri progetti e dimostrare di che pasta siete fatti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (18 giugno), dovete saper prediligere relazioni stabili e serie e mettere da parte amicizie o amori tossici e falsi. Meglio circondarsi di poche persone ma fidate e sincere. Sul lavoro cercate di non strafare. Se non vi sentite apprezzati e valorizzati a dovere, parlatene con i superiori.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, potreste fare un incontro speciale che cambierà per sempre il vostro futuro. Datevi da fare e tenete gli occhi aperti. Stando nascosti o non osando non potrete ottenere nulla di buono. Sul lavoro i contrattempi non mancano, voi metteteli in conto ma non agitatevi e dimostrate a tutti le vostre capacità di risolverli.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, le incertezze nel fine settimana in arrivo non mancano per il vostro segno. Una brutta notizia sta caratterizzando questi giorni, fatevi forza. Muovetevi con cautela perché gli errori sono dietro l’angolo. Sul lavoro sono giornate impegnative ma non stressatevi troppo.

ACQUARIO

Cari Acquario, una giornata positiva con la Luna favorevole. I sentimenti migliorano e si aprono per voi buone prospettive, chi è single da tempo potrebbe trovare presto l’anima gemella. Sul lavoro le difficoltà non mancano soprattutto se avete delle consegne da fare e da portare a termine. Preparatevi a far fronte a eventuali contrattempi.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, in questa giornata le difficoltà non mancheranno al mattino, ma già dal pomeriggio tornerà il sereno. Muovetevi quindi con cautela. Sul lavoro qualche contrattempo, ma quelli sono da mettere sempre in conto, affidatevi ai consigli di un collega saggio e di cui vi fidate.

L’OROSCOPO DI FOX 2021

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 18 GIUGNO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: buone prospettive in amore, soprattutto per i single.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA