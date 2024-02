Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 16 febbraio 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 16 febbraio 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in questo fine settimana approfittatene per recuperare e rilassarvi. Ne avete bisogno sia dal punto di vista fisico che mentale, perché venite da un periodo parecchio stressante. Sul lavoro questo è un momento di recupero, anche se ci sono ancora difficoltà da affrontare. Ottimismo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 16 febbraio 2024), la Luna è favorevole, e questa è un’ottima notizia. In amore potete vivere delle belle esperienze, soprattutto se siete single da molto tempo. Sul lavoro ottime opportunità, i più fortunati potrebbero ricevere una proposta allettante. Valutate pro e contro.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore si apre per voi una proficua fase di recupero, dopo qualche momento decisamente no. Approfittate del weekend per parlare con il partner e chiarirvi, anche a costo di qualche piccolo compromesso. Sul lavoro avete ritrovato la voglia di fare e dimostrare il vostro valore.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, sfruttate questo cielo così brillante per il vostro segno. Venere, Marte e Giove vi sono favorevoli: mica male! Sul lavoro ci sarà presto un nuovo incarico, e magari anche un aumento di stipendio. Dimostrate di meritarvelo e date il 100%.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 16 febbraio 2024), approfittate del fine settimana per stare insieme al partner e agli amici di una vita. Sul lavoro siete troppo stanchi e affaticati, anche perché non tutte le persone che vi sono vicine vi stimano e sono dalla vostra parte.

PESCI

Cari Pesci, un momento non fortunato dal punto di vista sentimentale, ma tra sabato e domenica ci saranno risvolti positivi. Sul lavoro le cose vanno a rilento, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Vorreste guadagnare qualcosa in più. Entro la primavera riuscirete a recuperare con Giove favorevole.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 16 FEBBRAIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: bene l’amore, nuovi incarichi e guadagni sul piano professionale.